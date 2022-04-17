17-летний гимнаст Маринов стал чемпионом России в упражнении на перекладине

Российский гимнаст Даниел Маринов завоевал золотую медаль чемпионата России в упражнении на перекладине.
17-летний Маринов набрал 13,866 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял Илья Кибартас (13,333). Бронза досталась Владиславу Поляшову (13,266).
Вчера, 16 апреля, олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Артур Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожных покровов ладоней.
Ранее, 26 февраля, Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Спортивные гимнасты успели выступить на этапе Кубка мира в Катаре, однако позднее стало известно, что с 7 марта российские и белорусские представители всех видов спорта, входящих в FIG, отстранены до дальнейшего уведомления.
Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения
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