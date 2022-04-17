Гимнаст Белявский — о победе на ЧР: не мог оставить жену, дочь и бабушку без этого зрелища

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях гимнаст Давид Белявский прокомментировал победу в упражнении на брусьях на чемпионате России – 2022 в Казани.

«Я не мог оставить нас без финала, потому что приехала моя жена и дочь, бабушка моя здесь. Они специально приехали посмотреть на меня, и я не мог оставить их без этого зрелища.

Сегодня я понимал, что и Поляшова можно обыгрывать, потому что у нас базовая оценка в одну десятую. Понятно, что у меня форма сейчас немного похуже, чем у него, но в целом, видимо, опыт сказался, и сегодня всё получилось.

Меня радует, что сегодня у меня получилось завоевать медаль, а в целом я расстроен, что всё так получилось, потому что к соревнованиям я был готов намного лучше. Но простуда помешала мне показать результат, на который я способен.

Лучше всех брусья сегодня получились у Вити Калюжина. Сегодня у него было хорошее, достойное исполнение. На тренировке были шероховатости, но сегодня подошёл и уверенно сделал. Просто у него база не такая высокая, ему есть что добавлять.

Сегодня я сделал именной соскок, как в Токио в 2011 году на чемпионате мира. Это из-за изменения правил, потому что оценки за соскоки крупно понизили, а мой не понизили, и я вернулся к нему. Надеюсь, что не все начнут делать соскок Белявского, чтоб я их мог обыгрывать хоть чем-то (улыбается)», — сказал Белявский журналистам в микст-зоне.