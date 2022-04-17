Давид Белявский — после победы на ЧР: хочется, чтобы молодые ребята подпирали, обыгрывали

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях гимнаст Давид Белявский рассказал, как у него получается обыгрывать молодых соперников, находясь в не лучшем физическом состоянии.
Ранее Белявский завоевал золото в упражнении на брусьях на чемпионате России – 2022 в Казани. Перед соревнованиями спортсмен подхватил простуду.
«Я, видимо, набрал уже хорошую базу за 20 с лишним лет в спортивной гимнастике, которая пока позволяет мне их обыгрывать. Возможно, в дальнейшем это уже не получится. Я думаю, что молодые ребята подрастают. У них было немного стартов, для кого-то это первый чемпионат России, для кого-то — второй. Всё равно ребята выходят и волнуются, а для меня это уже обычный старт.
Я смотрел многоборье, и молодые ребята понимали, что у них есть реальный шанс обыграть того же Далалояна, который был не совсем в форме. Конечно, если бы молодые ребята обыгрывали, это больше подстёгивало бы на дальнейшую работу. Я бы хотел, чтобы молодые ребята подпирали и создавали конкуренцию», — сказал Белявский журналистам в микст-зоне.
Пять исторических прорывов России на летней Олимпиаде в Токио:
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