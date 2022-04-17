Гимнаст Маринов — о победе на ЧР: перекладина — мой коронный снаряд

Гимнаст из Казани Даниел Маринов, завоевавший золотую медаль на домашнем для себя чемпионате России, поделился впечатлениями от соревнований. Напомним, 17-летний Маринов стал первым в упражнениях на перекладине, набрав 13,666 балла.
«Эмоции были непередаваемые. Я ожидал, что, если сделаю, мне поставят хорошую оценку и у меня будет возможность бороться за тройку. Перекладина – мой любимый снаряд и считается у меня коронной. Я всё сделал и выиграл.
Когда уже получил оценку, всё возможно. Я не видел всех, не изучал досконально, кто как выступает, у кого какие базы. Я делал своё и соревновался с самим собой. Мне самому было интересно, сделаю я или нет. Когда уже сделал, понимал, что мне поставили достаточно хорошую оценку, но были и другие претенденты, например, Иван Гергет, который выступал последним. У него тоже очень хорошая перекладина и классное исполнение», – сказал Маринов журналистам в микст-зоне.
- 17 апреля 2022
-
17:57
-
16:20
-
16:13
-
15:49
-
15:31
-
14:38
-
14:08
-
10:26
-
09:59
-
01:03
- 16 апреля 2022
-
23:59
-
23:24
-
21:25
-
19:42
-
18:55
-
18:11
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
15:38
-
15:27
-
15:04
-
14:15
-
13:55
-
12:39
-
11:19
-
10:59
-
10:37
-
00:55
-
00:39
- 15 апреля 2022
-
23:17
-
21:09
-
21:02
-
20:33