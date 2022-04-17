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Гимнаст Маринов — о победе на ЧР: перекладина — мой коронный снаряд

Гимнаст Маринов — о победе на ЧР: перекладина — мой коронный снаряд
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Гимнаст из Казани Даниел Маринов, завоевавший золотую медаль на домашнем для себя чемпионате России, поделился впечатлениями от соревнований. Напомним, 17-летний Маринов стал первым в упражнениях на перекладине, набрав 13,666 балла.

«Эмоции были непередаваемые. Я ожидал, что, если сделаю, мне поставят хорошую оценку и у меня будет возможность бороться за тройку. Перекладина – мой любимый снаряд и считается у меня коронной. Я всё сделал и выиграл.

Когда уже получил оценку, всё возможно. Я не видел всех, не изучал досконально, кто как выступает, у кого какие базы. Я делал своё и соревновался с самим собой. Мне самому было интересно, сделаю я или нет. Когда уже сделал, понимал, что мне поставили достаточно хорошую оценку, но были и другие претенденты, например, Иван Гергет, который выступал последним. У него тоже очень хорошая перекладина и классное исполнение», – сказал Маринов журналистам в микст-зоне.

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