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Ван Барле стал победителем однодневной велогонки «Париж — Рубе»

Ван Барле стал победителем однодневной велогонки «Париж — Рубе»
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Нидерландский велогонщик Дилан ван Барле, представляющий команду Ineos Grenadiers, стал победителем шоссейной однодневки «Париж — Рубе». Соревнования проходили во Франции, гонка является этапом Мирового тура.

Дистанция составила 257 километров. У ван Барле на её прохождение ушло 5 часов 37 минут. Второй результат показал бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo Visma. Он уступил сопернику 1 минуту 47 секунд. Тройку лучших замкнул Штефан Кюнг, представляющий команду Groupama-FDJ. Он также уступил победителю 1 минуту 47 секунд.

Права на видео принадлежат Eurosport

Следующий этап Мирового тура будет проходить в Бельгии. Там состоится гонка Флеш Валонь.

Велоспорт. Мировой тур. Париж — Рубе

1. Дилан ван Барле (Ineos Grenadiers) — 5:37.00.
2. Ваут ван Арт (Jumbo Visma) + 1.47.
3. Штефан Кюнг (Groupama-FDJ) + 1.47.

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