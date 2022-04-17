Тюлюков победил в финале чемпионата России по фехтованию

Российский саблист Кирилл Тюлюков завоевал золотую медаль на чемпионате России по фехтованию. В финале турнира он нанёс поражение Василию Ширшову со счётом 15:10. Соревнования проходили на федеральной территории Сириус (Сочи).
Бронзовыми призёрами турнира стали Алексей Дадаев и Александр Трушанков.
Отметим, что 21-летний Тюлюков является чемпионом мира среди юниоров.
Победительницей женских соревнований стала София Лоханова (Позднякова). Она в финале победила Софью Великую.
Чемпионат России по фехтованию завершится 24 апреля. В турнире принимают участие 19 спортсменов из Беларуси.
Фехтование. Чемпионат России
1. Кирилл Тюлюков (Нижегородская область)
2. Василий Ширшов (Москва)
3. Алексей Дадаев (Новосибирская область) и Александр Трушанков (Санкт-Петербург).
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