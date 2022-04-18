Нагорный — о чемпионате России: не думал, что уложу медали в чемодан

Олимпийский чемпион Токио, гимнаст Никита Нагорный подвёл итоги своего выступления на прошедшем в Казани чемпионате России.

Напомним, Нагорный стал первым в опорном прыжке, вторым – на коне и третьим – в командных соревнованиях.

«Чемпионат России – экстремальные медали и неожиданные победы… так, пожалуй, я охарактеризую эти соревнования. Подводя итоги, о многом хочется рассказать: об экстренных сборах и неожиданных решениях, о коротком пути подготовки, о сбывшихся и несбывшихся планах на этом соревновательном этапе.

Сегодня я увожу из Казани полный комплект медалей в свою коллекцию: бронзу, серебро и золото. Думал ли я спустя 10 дней подготовки, что сегодня буду укладывать их в чемодан? Признаюсь честно – нет. Я не сильно рассчитывал на такие результаты на этом чемпионате, хоть и придерживался тактики позитивно мыслить.

Кураж и спортивная эйфория – ребята, которые прошли со мной каждый соревновательный день. Которые зарядили меня немного отойти от намеченных планов, сосредоточиться, сделать больше, чем я ожидал от себя. Но самая главная моя поддержка была в вас, друзья! В первый день мы выступили хорошо, но на отдельных снарядах я перевыполнил программу максимум: сделал свою комбинацию на вольных, выполнил опорный прыжок, который до этого не прыгал на соревнованиях, забрал два серебра и золото. И всё это – под шум аплодисментов, крики болельщиков и ваши бесконечные слова благодарности! Спасибо всем и каждому, что прошли со мной этот уникальный этап моей спортивной карьеры», – написал спортсмен в социальных сетях.