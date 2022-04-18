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Гандболистка Сень показала, как выглядит её тело после матчей

Гандболистка Сень показала, как выглядит её тело после матчей
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Гандболистка команды «Ростов-Дон» и сборной России Анна Сень опубликовала новую запись в соцсетях. Она показала многочисленные синяки на руках и назвала это «другой стороной медали» спорта.

«Другая сторона медали. Многие считают, что спорт — это большие зарплаты, путешествия, занятия фитнесом, медали, положительные эмоции и т. д. Но нет… Не всё так красочно, как кажется, и сегодня я вам покажу другую сторону медали.

После каждой игры, а иногда после тренировок тело гандболисток выглядит примерно так. А если это жёсткая игра, то бывает и похлеще. Как сказала моя подруга: «Ты чего? На гвозди упала?» Муж уже привык, но иногда говорит: «Ты оденься, прикройся, а то мало ли что люди подумают».

Хорошо, если это ссадины и синяки на руках и ногах, но, к сожалению, иногда это бывает лицо, глаза, сломанные носы, не говоря уже о серьёзных травмах.

Так вот, друзья мои, прежде чем говорить, что спорт — это легко, быть спортсменом и выступать, завоёвывая медали — это круто, подумайте, смогли бы вы пережить боль и слёзы от поражения, а самое главное, смогли бы вы встать и пойти дальше?» — написала Сень в соцсетях.

Фото из личного архива Анны Сень

Фото из личного архива Анны Сень

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