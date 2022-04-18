Марк Селби поблагодарил побеждённого соперника по 1/16 финала на ЧМ за поддержку

Действующий чемпион мира Марк Селби после матча 1/16 финала чемпионата мира по снукеру с валлийцем Джейми Джонсом (10:7) поблагодарил соперника за поддержку. Ранее Селби говорил, что мог пропустить турнир из-за психологических проблем, но решил участвовать после длительной работы с психологом.
«Джейми — великолепный игрок. После матча он сказал мне: «Здорово сыграл, приятель. Приятно видеть тебя здесь снова».
Спасибо ему, это было приятно. Нет никаких сомнений, я наслаждался игрой. Когда счёт был 9:7 в мою пользу, я сидел в кресле и думал: «Если он в итоге обыграет меня 10:9, я смогу уйти с высоко поднятой головой, получив удовольствие от матча».
Мне не хватало этих чувств в течение года. Я играл не так хорошо, не наслаждался снукером. И я уже говорил, что как только перестану получать удовольствие от игры, нужно будет завершать карьеру», — цитирует Селби Metro.
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