Стало известно, где и когда пройдёт «Финал шести» мужской волейбольной Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола назвала город, в котором пройдёт «Финал шести» мужской Суперлиги. Соревнования состоятся в Казани с 5 по 10 мая.
Напомним, согласно регламенту команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате, напрямую вышли в «Финал шести». Это казанский «Зенит», выигравший 25 из 26 матчей предварительного этапа, и новосибирский «Локомотив», одержавший 23 победы.
Восемь команд, занявшие с третьего по 10-е места на предварительном этапе, сыграют в квалификационном раунде, по итогам которого четыре сильнейшие выйдут в «Финал шести».
Пары квалификационного раунда мужской волейбольной Суперлиги:
«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород)
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово).
Первые матчи серий до двух побед намечены на 20 апреля.
- 18 апреля 2022
-
22:23
-
12:35
-
12:29
-
11:30
-
10:55
-
10:02
-
09:48
-
09:47
-
01:06
- 17 апреля 2022
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
21:52
-
21:02
-
20:42
-
19:26
-
17:57
-
16:20
-
16:13
-
15:49
-
15:31
-
14:38
-
14:08
-
10:26
-
09:59
-
01:03
- 16 апреля 2022
-
23:59
-
23:24
-
21:25
-
19:42
-
18:55
-
18:11
-
16:59
-
16:48
-
16:43