Олимпийская чемпионка Токио Перес Джепчирчир стала победительницей Бостонского марафона

В США завершился старейший в мире Бостонский марафон. Среди женщин его выиграла чемпионка Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) кенийка Перес Джепчирчир. У мужчин победителем стал кениец Эванс Чебет.
Джепчирчир преодолела дистанцию длиной в 42 км 195 м за 2 часа 21 минуту 1 секунду. Второй финишировала представительница Эфиопии Абабель Йешанех, проигравшая победительнице 4 секунды. Третье место заняла ещё одна кенийка Мэри Нгуги (+31 секунда).
Чебет показал результат в 2 часа 6 минут и 51 секунду. Вторым и третьим стали его соотечественники Лоуренс Чероно (+30 секунд) и Бенсон Кипруто (+36 секунд).
Организаторы марафона не допустили к участию более 60 спортсменов из России и Беларуси, выступить могли только российские и белорусские атлеты, живущие за границей, при этом в нейтральном статусе.
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