Винер-Усманова заявила, что нынешние правила дают возможность манипулировать результатами

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что нынешние правила художественной гимнастики дают возможность манипулировать результатами.

«Сейчас дошло до того, что золото Олимпиады достаётся гимнастке, которая уронила предмет на пол. Притом что Дина Аверина великолепно выступила. И это объясняют тем, что у Линой Ашрам, якобы, более сложная программа.

Нам всю жизнь говорили, что у России слишком сложная программа и её невозможно сделать. То есть правила давали возможность манипулировать результатами. А нынешние — манипулировать в квадрате», — цитирует Винер-Усманову «RT на русском».



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