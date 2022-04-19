Определились полуфиналисты женской волейбольной Суперлиги
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Всероссийская федерация волейбола утвердила игры 1/2 финала плей-офф открытого чемпионата России среди женских команд, в число которых вошли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Калининградская область).
Первые полуфинальные игры состоятся 24 апреля, «Динамо-Ак Барс» примет «Уралочку», а «Динамо» – «Локомотив». Ответные матчи состоятся 27 апреля.
Напомним, ранее стало известно, что «Финал шести» мужской Суперлиги пройдёт в Казани с 5 по 10 мая. Первыми двумя командами, попавшими в финал, стали казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив», занявшие высшие места в регулярном чемпионате. Остальные четыре команды определятся по итогам квалификационного раунда.
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