Определились полуфиналисты женской волейбольной Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола утвердила игры 1/2 финала плей-офф открытого чемпионата России среди женских команд, в число которых вошли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Калининградская область).

Первые полуфинальные игры состоятся 24 апреля, «Динамо-Ак Барс» примет «Уралочку», а «Динамо» – «Локомотив». Ответные матчи состоятся 27 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что «Финал шести» мужской Суперлиги пройдёт в Казани с 5 по 10 мая. Первыми двумя командами, попавшими в финал, стали казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив», занявшие высшие места в регулярном чемпионате. Остальные четыре команды определятся по итогам квалификационного раунда.