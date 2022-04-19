Магнус Карлсен объяснил свои слова о возможном отказе от защиты титула чемпиона мира

16-й чемпион мира, действующий обладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен прокомментировал свои слова о том, что он может отказаться защищать своё звание. Ранее Карлсен объявил, что может больше не сыграть в матче на первенство мира. По его словам, он согласится на защиту короны только в том случае, если турнир претендентов выиграет 18-летний француз иранского происхождения Алиреза Фируджа.

«В какой-то момент я определил, что именно мотивирует меня завоевать титул чемпиона мира. И это сработало. Но во многих отношениях я чувствовал, что слишком большую часть моей идентичности связывают с титулом чемпиона мира. Мне никогда это не нравилось.

Я и раньше менял своё мнение о тех или иных вещах. Но когда я испытываю что-то на протяжении долгого времени, я редко меняю мнение. Поэтому сейчас я не ближе к матчу на первенство мира, чем сразу после него (в конце 2021 года Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Карлсена VG.

Следующий турнир претендентов состоится летом 2022 года, а проведение матча на первенство мира запланировано на конец 2022 года.

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