20-летнюю российскую велогонщицу дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на полтора года обладательницу золотой медали юниорского чемпионата мира 2019 года по велогонкам на шоссе, 20-летнюю россиянку Айгуль Гарееву за пропуск трёх допинг-тестирований в течение года. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.
«Айгуль дисквалифицирована РУСАДА на полтора года, я очень расстроен таким решением. Я думаю, что эта молодая спортсменка не бросит велосипед, она будет самостоятельно тренироваться в ожидании конца дисквалификации», — приводит слова Абрамяна ТАСС.
С 17 сентября 2021 года Гареева находилась под временным отстранением из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации истечёт 16 марта 2023 года.
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