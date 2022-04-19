Тетюхин — о бойкоте российских спортсменов: спорт вне политики — ерунда

Генеральный менеджер национальной сборной по волейболу Сергей Тетюхин высказался о международном бойкоте российского спорта. В частности, олимпийский чемпион Лондона ответил на вопрос о возможном лишении отечественных спортсменов медалей крупнейших соревнований.



«Не могу представить, как это будет связано с прошлым. За какие огрехи? За то, что мы выиграли Олимпийские игры? Непонятно за что. Вроде нигде не наследили, не навредили. Поэтому всё по-честному. Думаю, претензий к нашей стране в этом плане не будет. Больше чем уверен, что не заберут что-то из прошлого.



Может поменяться что-то в будущем? Всё возможно. Как бы ни говорили, что спорт вне политики, всё это полная ерунда. Это определённый рычаг для непорядочных стран и организаций, чтобы надавить на различные структуры, федерации, страны. Считаю, так это работает уже на протяжении многих-многих лет. Хотелось бы, чтобы это было вне политики, но, к сожалению, ситуация такова. Поэтому мы в ожидании: не знаем, что будет завтра, послезавтра.



Надеюсь, у Международной федерации, Олимпийского комитета — всех людей, кто связан и руководит в мире спортом, — хватит определённого разума, чтобы попросту до конца не ломаться. Спорт всегда объединял и будет объединять, какие бы ни были катаклизмы в мире. Спорт всегда будет за дружбу, за процветание. Поэтому больше чем уверен, что справедливость восторжествует», – сказал Тетюхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.