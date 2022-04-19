Состоялась жеребьёвка «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги

Состоялась жеребьёвка «Финала шести» мужской Суперлиги по волейболу, который пройдёт с 5 по 10 мая в Казани.
Напомним, согласно регламенту команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате, выходят в «Финал шести» напрямую. Это казанский «Зенит», выигравший 25 из 26 матчей предварительного этапа, и новосибирский «Локомотив», одержавший 23 победы.
Группа А
1. 3-я команда по рейтингу предварительного этапа
2. 6-я команда по рейтингу предварительного этапа
3. «Зенит-Казань» (Казань)
Группа Б
1. 4-я команда по рейтингу предварительного этапа
2. 5-я команда по рейтингу предварительного этапа
3. «Локомотив» (Новосибирск)
Пары квалификационного раунда
«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород)
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово)
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