Состоялась жеребьёвка «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги

Состоялась жеребьёвка «Финала шести» мужской Суперлиги по волейболу, который пройдёт с 5 по 10 мая в Казани.

Напомним, согласно регламенту команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате, выходят в «Финал шести» напрямую. Это казанский «Зенит», выигравший 25 из 26 матчей предварительного этапа, и новосибирский «Локомотив», одержавший 23 победы.

Группа А

1. 3-я команда по рейтингу предварительного этапа

2. 6-я команда по рейтингу предварительного этапа

3. «Зенит-Казань» (Казань)

Группа Б

1. 4-я команда по рейтингу предварительного этапа

2. 5-я команда по рейтингу предварительного этапа

3. «Локомотив» (Новосибирск)

Пары квалификационного раунда

«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово)