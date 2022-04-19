Игорная зона «Красная Поляна» приняла участие в чемпионате по парусному спорту

Чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту состоялся в морпорту Сочи на спортивных яхтах международного класса j70. На соревнованиях игорная зона «Красная Поляна» выступила в статусе специального партнёра.
Впервые команда Imperial club by Casino Sochi поучаствовала непосредственно и в самих соревнованиях. Серия клубных регат стала площадкой общения между российскими предпринимателями на базе престижного и увлекательного парусного спорта. Организаторами чемпионата при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта стали Roscongress Sport Club, Московский столичный клуб, бизнес-клуб «Атланты» и Деловой яхт-клуб.
В сезоне-2022 участие приняли более 20 ведущих бизнес-клубов и деловых сообществ, среди которых — Roscongress Sport Club, Клуб Лидеров, Skolkovo Allumni, бизнес-клуб «Атланты», игорная зона «Красная Поляна», Ассоциация менеджеров России, Клуб Первых, Forbes Club, Деловой яхт-клуб, Royal Club by Lotte, юридический клуб Право.ru-300.
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