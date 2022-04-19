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Тетюхин рассказал о судьбе Саммельвуо в мужской сборной России по волейболу

Тетюхин рассказал о судьбе Саммельвуо в мужской сборной России по волейболу
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Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин ответил на вопрос, продолжит ли финский специалист Туомас Саммельвуо работу с российской национальной командой. После начала событий на Украине Саммельвуо покинул санкт-петербургский «Зенит».

«Пока не могу ответить насчёт Туомаса в сборной России. Официально не было информации от федерации. Когда она будет, тогда и можно отдельно подискутировать. А из Питера он ушёл или его «ушли», я не знаю. Насколько слышал, подписал контракт с польской лигой. Опять же у меня эта информация на уровне слухов. Судьба клубной работы Туомаса вроде бы такая. Проще спросить у него», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

«Запретят иностранцев: в футболе всё рухнет, в волейболе — нет». Тетюхин — о ЧМ и санкциях «Запретят иностранцев: в футболе всё рухнет, в волейболе — нет». Тетюхин — о ЧМ и санкциях
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