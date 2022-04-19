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Татьяна Покровская рассказала о проблемах в синхронном плавании, которые важнее санкций

Татьяна Покровская рассказала о проблемах в синхронном плавании, которые важнее санкций
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о проблемах, которые её волнуют больше, чем санкции.

«У нас сейчас такой период, что, даже если бы в нашей политике всё было в порядке, у нас всё равно время перехода с одного олимпийского цикла на другой. У нас сейчас идёт обновление состава, можно сказать, почти полностью, потому что из олимпийской команды остались только Света Колесниченко и чемпионка Европы в дуэте и соло Варвара Субботина. Сейчас будут трансформация и реконструкция, утверждение состава, так что работы очень много. И говорить, что отсутствует мотивация, нам не приходится.

Нам бы утвердиться, какие соревнования будут в этом году, а так в перспективе мы готовимся к следующему чемпионату мира, надеемся, что будем выступать всей командой. У нас сейчас молодые девочки, которые не проявили себя сейчас, они мечтают выйти на соревнования именно в команде России с её многолетними традициями выступления на соревнованиях. Я могу сказать, что 99% да, они останутся и будут выступать в России. А так — за их спинами родители, какое настроение у родителей, не знаю, а пока все с нами, всё в порядке», — приводит слова Покровской ТАСС.

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