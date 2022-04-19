Татьяна Покровская рассказала о проблемах в синхронном плавании, которые важнее санкций

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о проблемах, которые её волнуют больше, чем санкции.
«У нас сейчас такой период, что, даже если бы в нашей политике всё было в порядке, у нас всё равно время перехода с одного олимпийского цикла на другой. У нас сейчас идёт обновление состава, можно сказать, почти полностью, потому что из олимпийской команды остались только Света Колесниченко и чемпионка Европы в дуэте и соло Варвара Субботина. Сейчас будут трансформация и реконструкция, утверждение состава, так что работы очень много. И говорить, что отсутствует мотивация, нам не приходится.
Нам бы утвердиться, какие соревнования будут в этом году, а так в перспективе мы готовимся к следующему чемпионату мира, надеемся, что будем выступать всей командой. У нас сейчас молодые девочки, которые не проявили себя сейчас, они мечтают выйти на соревнования именно в команде России с её многолетними традициями выступления на соревнованиях. Я могу сказать, что 99% да, они останутся и будут выступать в России. А так — за их спинами родители, какое настроение у родителей, не знаю, а пока все с нами, всё в порядке», — приводит слова Покровской ТАСС.
- 19 апреля 2022
-
20:34
-
19:51
-
18:47
-
18:34
-
17:59
-
17:14
-
16:44
-
16:43
-
16:18
-
15:33
-
15:30
-
15:06
-
13:43
-
12:20
-
11:49
-
00:57
-
00:20
-
00:07
- 18 апреля 2022
-
23:53
-
22:23
-
12:35
-
12:29
-
11:30
-
10:55
-
10:02
-
09:48
-
09:47
-
01:06
- 17 апреля 2022
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
21:52
-
21:02
-
20:42
-
19:26