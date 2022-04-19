Легендарный велогонщик Брэдли Уиггинс: тренер домогался меня, когда мне было 13 лет

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс признался, что подвергался сексуальным домогательствам со стороны тренера в детстве. Уиггинс поделился этим с журналом Men's Health, на обложку которого попал.
«Меня обхаживал тренер, когда я был подростком — мне было около 13 лет. Я так и не смог полностью принять это. Да, я подвергался сексуальным домогательствам.
Мой отчим также был жесток со мной, он называл меня педиком из-за того, что я ношу велосипедную форму.
Фото: Mens Health/CHRIS FLOYD
В детстве я был одиночкой. Хотел уйти от своего окружения. Да, я был довольно странным подростком. Думаю, я начал заниматься велоспортом из-за своих невзгод», — приводит слова Уиггинса Men's Health.
Уиггинс является легендой велоспорта. Он пять раз завоёвывал олимпийское золото (четырежды на треке и один раз на шоссе), становился семикратным чемпионом мира на треке, а также чемпионом мира на шоссе. Уиггинс выиграл «Тур де Франс» в 2012 году и спустя четыре года завершил карьеру.
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