«Слёзы рекой лились». Дмитрий Мусэрский рассказал о победе на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Лондона, российский волейболист Дмитрий Мусэрский рассказал о памятных матчах в карьере.
«У меня всего несколько матчей в жизни вызывали сильные эмоции. Когда мы в первый раз выиграли Мировую лигу в 2011-м, у меня там просто перехватывало дыхание от счастья, я не мог слова сказать. Меня позвали тогда на интервью, я по-английски ничего кроме «восхитительно» и «я невероятно счастлив» больше ничего не мог сказать.
Второй матч – это, естественно, финал Олимпиады в Лондоне. Но сами эмоции нахлынули только на следующее утро, потому что на награждении в день после победы я был эмоционально пуст, я ничего не чувствовал. Но, проснувшись утром перед выездом, не мог сумку собрать, потому что у меня рекой слёзы лились», – сказал Мусэрский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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