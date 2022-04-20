«Слёзы рекой лились». Дмитрий Мусэрский рассказал о победе на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Лондона, российский волейболист Дмитрий Мусэрский рассказал о памятных матчах в карьере.

«У меня всего несколько матчей в жизни вызывали сильные эмоции. Когда мы в первый раз выиграли Мировую лигу в 2011-м, у меня там просто перехватывало дыхание от счастья, я не мог слова сказать. Меня позвали тогда на интервью, я по-английски ничего кроме «восхитительно» и «я невероятно счастлив» больше ничего не мог сказать.

Второй матч – это, естественно, финал Олимпиады в Лондоне. Но сами эмоции нахлынули только на следующее утро, потому что на награждении в день после победы я был эмоционально пуст, я ничего не чувствовал. Но, проснувшись утром перед выездом, не мог сумку собрать, потому что у меня рекой слёзы лились», – сказал Мусэрский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.