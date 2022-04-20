Ляйсан Утяшева: задумываюсь о третьем ребёнке

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и обладательница Кубка мира Ляйсан Утяшева рассказала о семейных традициях и планах на третьего совместного ребёнка с комиком Павлом Волей.
«Я вижу своих детей счастливыми людьми. Мы как родители стараемся развивать творческие способности и пристрастия детей. По возможности, если дети хотят, мы их берём на работу. Особенно, если это выходные или свободное от занятий время. Когда София была на грудном вскармливании, брала ее с собой на работу.
У нас в семье много традиций. На Новый год никогда не работаем и всегда отмечаем вместе с семьей. Стараемся всегда готовить манты. Мы никогда не работаем в дни рождения Роберта и Софии. Это очень важные для нас праздники. Еще мы с Павлом всегда отмечаем годовщину свадьбы», – приводит слова спортсменки издание «Комсомольская правда».
Также Утяшева ответила на вопрос о третьем ребёнке:
«Конечно, задумываюсь. Но тема для меня очень личная, пока не готова публично обсуждать её».
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