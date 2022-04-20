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«Кому от этого хуже?» София Позднякова отреагировала на бойкот российских спортсменов

«Кому от этого хуже?» София Позднякова отреагировала на бойкот российских спортсменов
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Двукратная олимпийская чемпионка Токио (Япония), российская саблистка София Позднякова прокомментировала отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Не бросать же всё? Стала готовиться к чемпионату России. У нас хорошая конкуренция внутри страны, и это радует. Каждый держится за своё место, у нас даже на сбор национальной команды просто так не поедешь. Люди продолжают биться, стремиться наверх, находят мотивацию. Я смотрю на международные соревнования и вспоминаю, как в 2016 году мне было сложно попасть даже в шестнадцать лучших, а теперь я вижу на пьедестале людей, которые до медалей раньше не добирались.

Не знаю, кому хуже от этого. Возможно, они только рады. Еще вот забавно: Анна Башта, выступающая за Азербайджан, недавно выиграла два турнира подряд. Я смеюсь: русских на турнирах нет, а они всё равно выигрывают. Вот проводят чемпионат мира без наших фигуристок. Ну что это за турнир? Какой может быть чемпионат мира без россиянок?», – проводит слова спортсменки «Матч ТВ».

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