«Кому от этого хуже?» София Позднякова отреагировала на бойкот российских спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка Токио (Япония), российская саблистка София Позднякова прокомментировала отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Не бросать же всё? Стала готовиться к чемпионату России. У нас хорошая конкуренция внутри страны, и это радует. Каждый держится за своё место, у нас даже на сбор национальной команды просто так не поедешь. Люди продолжают биться, стремиться наверх, находят мотивацию. Я смотрю на международные соревнования и вспоминаю, как в 2016 году мне было сложно попасть даже в шестнадцать лучших, а теперь я вижу на пьедестале людей, которые до медалей раньше не добирались.

Не знаю, кому хуже от этого. Возможно, они только рады. Еще вот забавно: Анна Башта, выступающая за Азербайджан, недавно выиграла два турнира подряд. Я смеюсь: русских на турнирах нет, а они всё равно выигрывают. Вот проводят чемпионат мира без наших фигуристок. Ну что это за турнир? Какой может быть чемпионат мира без россиянок?», – проводит слова спортсменки «Матч ТВ».