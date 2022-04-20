«Ночь фитнеса» от Crocus Fitness пройдёт 22 апреля в Санкт-Петербурге

Уже в эту пятницу в фитнес-клубе Crocus Fitness пройдёт «Ночь фитнеса». Самые популярные и зажигательные тренировки, танцевальные классы и воркшопы всю ночь с 22:00 до 5:00 от лучших презентеров, фитнес-тренеров и известных хореографов России.
Впервые на «Ночи фитнеса» пройдёт мастер-класс с оборудованием Stick Mobility для повышения гибкости, силы и координации.
Гостей также ждёт мастер-класс по программе Animal Gymnastic 20-10, которая эксклюзивно представлена во всех фитнес-клубах Crocus Fitness. Это неповторимый сбалансированный микс функционального тренинга, капоэйры, гимнастики и силовой йоги под энергичный бит с наставниками, которые разбудят ваше тело и научат его двигаться максимально естественно и «зверски» мощно.
Актуальное расписание доступно на сайте организатора.
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