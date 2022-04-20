«Динамо», «Динамо-ЛО» и «Белогорье» выиграли первые матчи квалификации к «Финалу шести» ЧР

Завершились первые три матча квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Победы на своих площадках одержали команды, занявшие более высокие места по итогам предварительного этапа.

Московское «Динамо» нанесло поражение «Факелу» из Нового Уренгоя со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 26:24). «Динамо-ЛО» оказалось сильнее «Югры-Самотлора» из Нижневартовска — 3:0 (25:16, 25:21, 25:21). «Белогорье» обыграло «Кузбасс» — 3:0 (26:24, 25:18, 25:23).

Вторые матчи серий до двух побед пройдут 24 апреля на площадках проигравших команд.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Квалификационный раунд. Первые матчи

«Динамо» (Москва) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:16, 26:24).

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:21).

«Белогорье» (Белгород) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (26:24, 25:18, 25:23).

Счёт в сериях – 1-0.