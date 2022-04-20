Санкт-петербургский «Зенит» обыграл АСК в первом матче плей-офф волейбольной Суперлиги

Завершился первый матч квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в паре «Зенит» — АСК. Клуб из Санкт-Петербурга на своей площадке нанёс поражение АСКу со счётом 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:23).

Второй матч серии до двух побед пройдёт 24 апреля в Нижнем Новгороде. Четыре победителя квалификационного раунда выйдут в «Финал шести», где их уже ждут команды, занявшие первое и второе места на предварительном этапе чемпионата России, – казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Квалификационный раунд. Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:23).

Счёт в серии – 1-0.