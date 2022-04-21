Успей подать заявку на участие в MarSpo Awards!

Осталось 9 дней до окончания этапа приёма заявок на MarSpo Awards 2022 — главной отраслевой премии России, Беларуси и Казахстана, отмечающей лучшие проекты в области спортивного маркетинга.



Премия проходит ежегодно с 2017 года. В ней принимают участие все ключевые спортивные клубы, лиги, агентства и спонсоры — всего более 300 спортивных организаций. MarSpo Awards — это ежегодный «срез» рынка и площадка для обмена опытом, где сконцентрированы самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.



Базовые критерии оценки любых проектов: Идея – Качество реализации – Эффект!



Этапы проведения премии



Приём заявок — 01.02.2022 — 30.04.2022



Публикация шорт-листа — 06.05.2022



Открытая онлайн-защита проектов — 24.05.2022 — 25.05.2022



Церемония награждения — 26.05.2022



Подробная информация и форма подачи проектов — на сайте Премии.