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Успей подать заявку на участие в MarSpo Awards!

Успей подать заявку на участие в MarSpo Awards!
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Осталось 9 дней до окончания этапа приёма заявок на MarSpo Awards 2022 — главной отраслевой премии России, Беларуси и Казахстана, отмечающей лучшие проекты в области спортивного маркетинга.

Премия проходит ежегодно с 2017 года. В ней принимают участие все ключевые спортивные клубы, лиги, агентства и спонсоры — всего более 300 спортивных организаций. MarSpo Awards — это ежегодный «срез» рынка и площадка для обмена опытом, где сконцентрированы самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.

Базовые критерии оценки любых проектов: Идея – Качество реализации – Эффект!

Этапы проведения премии

Приём заявок — 01.02.2022 — 30.04.2022

Публикация шорт-листа — 06.05.2022

Открытая онлайн-защита проектов — 24.05.2022 — 25.05.2022

Церемония награждения — 26.05.2022

Подробная информация и форма подачи проектов — на сайте Премии.

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