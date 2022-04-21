Успей подать заявку на участие в MarSpo Awards!

Осталось 9 дней до окончания этапа приёма заявок на MarSpo Awards 2022 — главной отраслевой премии России, Беларуси и Казахстана, отмечающей лучшие проекты в области спортивного маркетинга.
Премия проходит ежегодно с 2017 года. В ней принимают участие все ключевые спортивные клубы, лиги, агентства и спонсоры — всего более 300 спортивных организаций. MarSpo Awards — это ежегодный «срез» рынка и площадка для обмена опытом, где сконцентрированы самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.
Базовые критерии оценки любых проектов: Идея – Качество реализации – Эффект!
Этапы проведения премии
Приём заявок — 01.02.2022 — 30.04.2022
Публикация шорт-листа — 06.05.2022
Открытая онлайн-защита проектов — 24.05.2022 — 25.05.2022
Церемония награждения — 26.05.2022
Подробная информация и форма подачи проектов — на сайте Премии.
- 21 апреля 2022
-
18:46
-
18:05
-
13:25
-
08:30
-
00:47
- 20 апреля 2022
-
22:53
-
22:12
-
21:21
-
21:01
-
18:14
-
15:02
-
14:51
-
13:54
-
13:26
-
10:19
- 19 апреля 2022
-
22:32
-
22:07
-
20:34
-
19:51
-
18:47
-
18:34
-
17:59
-
17:14
-
16:44
-
16:43
-
16:18
-
15:33
-
15:30
-
15:06
-
13:43
-
12:20
-
11:49
-
00:57
-
00:20
-
00:07