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Минспорта России составило календарь турниров до конца 2022 года. В нём 3295 соревнований

Минспорта России составило календарь турниров до конца 2022 года. В нём 3295 соревнований
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Минспорта России разработало перечень основных мероприятий по обеспечению устойчивости сферы физической культуры и спорта в условиях антироссийских санкций, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в оперативном режиме был пересмотрен Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. С 20 апреля до конца 2022 года запланировано проведение 3295 спортивных мероприятий по 137 олимпийским, неолимпийским и национальным видам спорта – это чемпионаты и первенства России, Кубки страны и Всероссийские соревнования.

В ближайшее время пройдёт два открытых турнира, куда заявились спортсмены из других стран. Это чемпионат России по плаванию в Казани (с 23 по 30 апреля) и Всероссийские соревнования по спортивной акробатике в подмосковном Одинцове (с 27 апреля по 2 мая).

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