Заслуженный тренер и чемпион мира по карате избили зрителя на турнире в Подмосковье

На Всероссийском фестивале «Кубок КВФ», организованном Федерацией киокушин России в селе Ершово Одинцовского района, заслуженный тренер России по карате Карен Гадукян и заслуженный мастер спорта России, абсолютный чемпион мира — 2011 по карате-киокушинкай Тариел Николеишвили избили зрителя на глазах у участвовавших в турнире детей и их родителей.

Тариел Николеишвили и Карен Гядукян Фото: Личный архив

Как выяснилось позднее, 51-летний Василий (имя изменено. – Прим. «Чемпионата») сам в прошлом детский тренер по карате, несколько лет назад в интернете повздорил с Гадукяном из-за сайта его спортклуба, где часть статей была только на армянском языке. Случайно оказавшись на турнире в Ершове, Василий вновь решил поговорить.

«Я спустился к татами, Карен сразу меня заметил и узнал. Я только успел сказать ему: «Дружище, давай обсудим наши разногласия?» — но в ответ Карен огрызнулся, что никакой я ему не друг и с ходу набросился на меня с кулаками. Я был совершенно не готов к бою, в обычной одежде, в очках. Быстро сгруппировался и ушёл в «оборону». Скоро я перехватил инициативу и стал его одолевать. Тогда к Карену на помощь пришёл его друг — абсолютный чемпион мира по карате-киокушинкай Тариел Николеишвили и ещё один мужчина, его имени я не знаю. Втроём они меня скрутили и стали избивать», — приводит слова Василия «Комсомольская правда».

Пострадавший Василий Фото: «Комсомольская правда»

Дежуривший на соревнованиях врач оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую, которая доставила Василия в одну из больниц Одинцова. Изначально у мужчины были диагностированы сильный ушиб лба и левой голени, вывих пальца правой руки. При дальнейшем обследовании — сотрясение головного мозга, а также перелом пальца левой руки. Пострадавший снял побои и обратился с заявлением в полицию.

Пострадавший Василий Фото: «Комсомольская правда»

В тот же день в одну из больниц Звенигорода обратился и Гадукян. Врачи диагностировали у мужчины параорбитальную гематому на лице, ушиб спинки носа и ушиб нижней губы. От комментариев Гадукян и Николеишвили отказались.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.