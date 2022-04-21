Алина Кабаева посетила репетицию фестиваля своего имени. Фото

Олимпийская чемпионка 2004 года и бронзовый призёр Игр-2000 в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила первую репетицию фестиваля, который носит её имя. На «ВТБ Арене» собрались юные спортсменки, а также состоявшиеся звёзды художественной гимнастики. Кабаева наблюдала за происходящим и давала советы.

Фото: Соцсети Екатерины Сиротиной

Одна из постановщиков шоу тренер Екатерина Сиротина опубликовала в соцсетях фото с 38-летней Кабаевой, которая нечасто появляется на публике. На прогон программы чемпионка оделась в стиле кэжуал: короткий тёмно-синий кардиган крупной вязки, классическая рубашка, джинсы светло-гранитного цвета и кроссовки. В ушах гимнастки – массивные серьги, на лице – минимум макияжа.