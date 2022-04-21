Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алина Кабаева посетила репетицию фестиваля своего имени. Фото

Алина Кабаева посетила репетицию фестиваля своего имени. Фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2004 года и бронзовый призёр Игр-2000 в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила первую репетицию фестиваля, который носит её имя. На «ВТБ Арене» собрались юные спортсменки, а также состоявшиеся звёзды художественной гимнастики. Кабаева наблюдала за происходящим и давала советы.

Фото: Соцсети Екатерины Сиротиной

Одна из постановщиков шоу тренер Екатерина Сиротина опубликовала в соцсетях фото с 38-летней Кабаевой, которая нечасто появляется на публике. На прогон программы чемпионка оделась в стиле кэжуал: короткий тёмно-синий кардиган крупной вязки, классическая рубашка, джинсы светло-гранитного цвета и кроссовки. В ушах гимнастки – массивные серьги, на лице – минимум макияжа.

«Алина всегда была для нас идолом». За что Кабаевой вручили спортивный «Оскар»? «Алина всегда была для нас идолом». За что Кабаевой вручили спортивный «Оскар»?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022