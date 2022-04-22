Тренер Рылова отреагировал на отстранение Евгения за участие в митинге-концерте

Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, прокомментировал отстранение подопечного на девять месяцев со стороны Международной федерации плавания (FINA). Ранее FINA отстранила Рылова за посещение митинга-концерта, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России.

По словам Шишина, апелляция вряд ли будет подана.

«Мы ещё не обговаривали, но я как тренер думаю, что не будем оспаривать, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок.

Я думаю, что с этим справимся, девять месяцев — это тот срок, который можно пройти без сильных потерь. Тренировки мы продолжаем, поэтому, я думаю, мы ещё увидим Евгения на спортивной арене. Вопрос о возможности выступлений на внутрироссийских соревнованиях обсуждается, но на данный момент он может [выступать там]», — приводит слова тренера ТАСС.

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