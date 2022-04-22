Юрист рассказала о состоянии Евгения Рылова, которого дисквалифицировали на 9 месяцев

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, как двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, дисквалифицированный Международной федерацией плавания (FINA) на девять месяцев за посещение митинга-концерта в «Лужниках», воспринял новость об отстранении. По словам Анцелиович, дисквалификация стала для него неприятным известием.

«Как чувствует себя Евгений? Ситуация неприятная. Стоит отметить, что дисквалификация по этой статье, она другая по статусу, чем, например, дисквалификация по нарушению допинговых правил.

В решении FINA чётко прописано, что отстранён от международных соревнований под эгидой FINA. Но также чётко указано, что Евгений может тренироваться со сборной командой. То есть тут не как в дисквалификации по нарушению допинговых правил, когда нет права заниматься спортом совсем. В этом плане хорошо», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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