«Посмешище». Президент ОКР отреагировал на отстранение Рылова за участие в митинг-концерте

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение российского пловца Евгения Рылова. Двукратного олимпийского чемпиона отстранили на девять месяцев за то, что он принял участие в митинге-концерте в «Лужниках». Мероприятие было приурочено к годовщине присоединения Крыма к России. Рылов на спортивном костюме разместил букву Z, символизирующую поддержку российской военной спецоперации.

«Прокомментировать последние санкции FINA в отношении Жени Рылова, а также российских и белорусских пловцов можно достаточно лаконично: международный спорт не просто перестал быть вне политики, он сам теперь стал политикой. И чем дальше этот болезненный процесс развивается, тем больше влияет на решения и поступки отдельных коллег в международных федерациях.

Отстранить спортсмена на 9 месяцев за участие в концерте – это даже не позор, а посмешище.

Ждём последовательности от МСФ в виде аналогичных мер по отношению ко всем остальным спортсменам разных стран, так или иначе обозначивших свою позицию по текущим событиям. Пока же налицо открытая дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав спортсмена и человека», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Новость по теме Юрист рассказала подробности о дисквалификации Евгения Рылова на девять месяцев

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: