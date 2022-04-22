Бодниева: российские гандболистки должны быть готовы в любой момент выйти на сцену

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала о работе команды на сборах. Россиянки готовятся к товарищескому турниру Кубок Дружбы. Подготовка к соревнованиям ведётся на базе в Новогорске.
«Мы далеко вперед не забегаем. Работаем по плану с начала года. Проведём вот сейчас сбор с турниром, следующий сезон откроем летом. В настоящий момент определяем место сбора. Решим, думаю, в ближайшее время – в течение следующей недели будет ясно.
Федерацией было озвучено, и мы это поддерживаем: наша стратегия – работать в штатном режиме, не глядя на международные ограничения. В данный момент очень важно сохранить костяк команды. Потому что мы должны быть готовы в любой момент выйти на сцену», — цитирует Бодниеву «Гандбол. Быстрый центр».
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