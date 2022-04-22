Сальников: Рылов не предпринимал никаких действий, порочащих звание олимпийского чемпиона

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение бюро FINA об отстранении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, организованных и санкционированных FINA, сроком на 9 месяцев, начиная с 20 апреля 2022 года.

Спортсмен принял участие в концерте-митинге в Лужниках.

«Вызывает, мягко говоря, недоумение решение FINA по Евгению Рылову. Признаюсь, был уверен, что последует полное оправдание поступка Евгения, который не предпринимал никаких предосудительных действий, и уж тем более порочащих звание олимпийского чемпиона. ВФП принято решение затребовать у FINA всю информацию по данному разбирательству для анализа и дальнейших действий по данному вопросу», — приводит слова Сальникова официальный сайт ВФП.