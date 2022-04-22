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Сальников: Рылов не предпринимал никаких действий, порочащих звание олимпийского чемпиона

Сальников: Рылов не предпринимал никаких действий, порочащих звание олимпийского чемпиона
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение бюро FINA об отстранении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, организованных и санкционированных FINA, сроком на 9 месяцев, начиная с 20 апреля 2022 года.
Спортсмен принял участие в концерте-митинге в Лужниках.

«Вызывает, мягко говоря, недоумение решение FINA по Евгению Рылову. Признаюсь, был уверен, что последует полное оправдание поступка Евгения, который не предпринимал никаких предосудительных действий, и уж тем более порочащих звание олимпийского чемпиона. ВФП принято решение затребовать у FINA всю информацию по данному разбирательству для анализа и дальнейших действий по данному вопросу», — приводит слова Сальникова официальный сайт ВФП.

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