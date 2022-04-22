Российских спортсменов пригласили участвовать в соревнованиях стран ШОС

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с Чрезвычайными и Полномочными послами государств – членов и государств – наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В мероприятии приняли участие представители Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Беларуси и Монголии.

«Спорт всегда должен служить интересам мира, быть его послом и ни в коей мере не использоваться как механизм при рассмотрении политических разногласий. В то же время мы хотим подтвердить, что мы не закрываемся от мирового сообщества и не изолируемся, мы продолжаем четко следовать правилам олимпийского движения. Мы перестраиваем формат нашего взаимодействия, чтобы обеспечить наших спортсменов возможностью участия в соревнованиях как за рубежом, так и внутри страны. Принимаем все необходимые юридические финансовые и социальные меры, чтобы эти задачи реализовывать», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

«Укрепление ШОС входит в число приоритетов для внешней политики России. У ШОС есть традиция проводить много спортивных мероприятий. Мы приглашаем российских спортсменов принять участие в различных соревнованиях, мы готовы работать вместе. Лозунг «Спорт вне политики» – доминирующий. Вместе будем продвигать великое дело», – сказал специальный представитель Президента Российской Федерации по делам ШОС Бахтиер Хакимов.