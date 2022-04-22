Посол Китая в России: выступаем против дискриминации спортсменов
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Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй на встрече с министром спорта Олегом Матыциным и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказался о роли спорта в отношениях России и Китая.
«Сотрудничество в сфере спорта является важным аспектом для отношений Китая и России. Мы будем поддерживать сотрудничество с Россией в международной сфере и также выступаем против дискриминации спортсменов. Мы направим совместные усилия на защиту истинного духа спорта, будем поддерживать друг друга. Китай готов принимать активное участие в совместных спортивных мероприятиях», — приводит слова Чжан Ханьхуэйя официальный сайт Минспорта РФ.
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