Посол Китая в России: выступаем против дискриминации спортсменов

Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй на встрече с министром спорта Олегом Матыциным и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказался о роли спорта в отношениях России и Китая.

«Сотрудничество в сфере спорта является важным аспектом для отношений Китая и России. Мы будем поддерживать сотрудничество с Россией в международной сфере и также выступаем против дискриминации спортсменов. Мы направим совместные усилия на защиту истинного духа спорта, будем поддерживать друг друга. Китай готов принимать активное участие в совместных спортивных мероприятиях», — приводит слова Чжан Ханьхуэйя официальный сайт Минспорта РФ.