Посол Ирана в России предложил организовать совместные тренировки спортсменов стран ШОС

Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали на встрече с министром спорта Олегом Матыциным и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предложил организовать совместные тренировки спортсменов стран ШОС. Он также заявил, что его страна поддерживает предложение Минспорта России о сотрудничестве в различных направлениях.

«Мне нравится данная идея. Это будет отличная возможность поделиться культурными и спортивными ценностями друг с другом. Я думаю, что данная инициатива найдет поддержку на предстоящей встрече министров спорта стран ШОС в Ташкенте», – приводит слова Матыцина официальный сайт Минспорта РФ.

Министр сообщил, что в мае 2022 года в Ташкенте состоится встреча руководителей профильных министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств – членов ШОС. При поддержке МИД Россия подготовила предложения по созданию профильных органов сотрудничества в рамках ШОС.