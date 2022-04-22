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Главред «Чемпионата» вручил премию лучшему стартапу года по версии Sport Business Awards

Главред «Чемпионата» вручил премию лучшему стартапу года по версии Sport Business Awards
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Объявлены победители V премии Sport Business Awards. Церемония награждения состоялась 21 апреля на Yota Arena.

Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин вручил премию лауреатам номинации «Стартап года», им стала платформа «Юнибор». Журналист «Чемпионата» Андрей Панков стал финалистом в номинации «Журналист года». Среди лауреатов премии «Белгород-Арена» (номинация «Арена года»), ФК «Рубин» (номинация «Креатив года»), Чемпионат мира по пляжному футболу (номинация «Спортивное событие года») и многие другие.

Вручению наград предшествовали месяцы кропотливой работы. На соискание премии поступило рекордное число заявок – 698, 138 из них были отобраны в шорт-лист. Лауреатов профессионального конкурса в 24 номинациях определяло независимое жюри, в состав которого вошли более 100 признанных специалистов отрасли.

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