Белорусские гандболистки вышли в финал Кубка дружбы в Москве
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В первом матче международного турнира по гандболу Кубок дружбы, который проходит в Москве, женская сборная Беларуси нанесла крупное поражение представляющей Китай команде GoldHand United со счётом 37:22.
Самым результативным игроком матча стала Алина Кишко из Беларуси, забившая 7 мячей. По 5 раз отличились Ульяна Петрачкова, Наталья Котина и Ирина Шинкарук. В составе китайской команды по 4 мяча забили Линь Яньцюнь, Чжуан Хунъянь и Елена Рабазулькина.
Во втором полуфинальном матче за победу поборются первая и молодёжная сборные России. Финал и матч за третье место состоятся завтра, 23 апреля.
Гандбол. Женщины. Международный турнир Кубок дружбы
Полуфинал
GoldHand United (Китай) – Беларусь – 22:37 (13:18).
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