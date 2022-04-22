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Белорусские гандболистки вышли в финал Кубка дружбы в Москве

Белорусские гандболистки вышли в финал Кубка дружбы в Москве
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В первом матче международного турнира по гандболу Кубок дружбы, который проходит в Москве, женская сборная Беларуси нанесла крупное поражение представляющей Китай команде GoldHand United со счётом 37:22.

Самым результативным игроком матча стала Алина Кишко из Беларуси, забившая 7 мячей. По 5 раз отличились Ульяна Петрачкова, Наталья Котина и Ирина Шинкарук. В составе китайской команды по 4 мяча забили Линь Яньцюнь, Чжуан Хунъянь и Елена Рабазулькина.

Во втором полуфинальном матче за победу поборются первая и молодёжная сборные России. Финал и матч за третье место состоятся завтра, 23 апреля.

Гандбол. Женщины. Международный турнир Кубок дружбы
Полуфинал

GoldHand United (Китай) – Беларусь – 22:37 (13:18).

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