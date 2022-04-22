Гроссмейстер Андрей Есипенко сделает первый удар по мячу в матче «Ростов» — «Спартак»

Первый удар по мячу в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» сделает 20-летний гроссмейстер Андрей Есипенко. Об этом сообщает Федерация шахмат Ростовской области. Матч пройдёт в воскресенье, 24 апреля.
В 2017 году Есипенко стал чемпионом Европы и мира среди шахматистов до 16 лет. В конце того же года на чемпионате мира по рапиду в Эр-Рияде он одержал победу над соотечественником Сергеем Карякиным.
В 2021 году на турнире в Вейк-ан-Зее Андрей победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, став первым (и пока единственным) тинейджером, выигрывавшим классические партии у Карлсена после того, как тот стал чемпионом мира. На этом турнире Есипенко занял третье место, и его рейтинг впервые пересёк отметку 2700 баллов Эло. В том же году на Кубке мира в Сочи он победил гроссмейстеров Нихата Абасова и Даниила Дубова, лишь на тай-брейке уступив Карлсену.
«Ростов» и «Спартак» — соседи по турнирной таблице, они располагаются на 9-м и 10-м местах.
- 22 апреля 2022
-
19:44
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
17:58
-
17:44
-
17:32
-
15:36
-
15:02
-
13:55
-
13:24
-
13:11
-
12:45
-
12:14
-
12:01
-
11:55
-
11:01
-
10:32
-
10:11
-
09:04
-
08:17
-
04:51
-
01:31
- 21 апреля 2022
-
23:03
-
21:49
-
19:32
-
18:46
-
18:05
-
13:25
-
08:30
-
00:47
- 20 апреля 2022
-
22:53