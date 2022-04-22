Гроссмейстер Андрей Есипенко сделает первый удар по мячу в матче «Ростов» — «Спартак»

Первый удар по мячу в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» сделает 20-летний гроссмейстер Андрей Есипенко. Об этом сообщает Федерация шахмат Ростовской области. Матч пройдёт в воскресенье, 24 апреля.

В 2017 году Есипенко стал чемпионом Европы и мира среди шахматистов до 16 лет. В конце того же года на чемпионате мира по рапиду в Эр-Рияде он одержал победу над соотечественником Сергеем Карякиным.

В 2021 году на турнире в Вейк-ан-Зее Андрей победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, став первым (и пока единственным) тинейджером, выигрывавшим классические партии у Карлсена после того, как тот стал чемпионом мира. На этом турнире Есипенко занял третье место, и его рейтинг впервые пересёк отметку 2700 баллов Эло. В том же году на Кубке мира в Сочи он победил гроссмейстеров Нихата Абасова и Даниила Дубова, лишь на тай-брейке уступив Карлсену.

«Ростов» и «Спартак» — соседи по турнирной таблице, они располагаются на 9-м и 10-м местах.