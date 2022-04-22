Женская сборная России по гандболу вышла в финал Кубка дружбы
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Во втором полуфинале международного турнира по гандболу Кубок дружбы, который проходит в Москве, женская сборная России разгромила молодёжную национальную команду со счётом 35:21.
Самым результативным игроком матча стала Елена Михайличенко, забившая 7 мячей. Четыре раза отличилась Ольга Щербак. Лучшей в молодёжной команде стала Ксения Закордонская, также забившая четыре мяча. Три мяча записала на свой счёт Юлия Баева.
В финале сборная России сыграет с командой Беларуси. Молодёжная сборная России за бронзу турнира сыграет с китайской командой GoldHand United. Финал и матч за третье место состоятся завтра, 23 апреля.
Гандбол. Женщины. Международный турнир Кубок дружбы
Полуфинал
Россия – Россия (молодёжная) – 35:21 (19:12).
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