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Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию в Казани

Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию в Казани
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Двукратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию, который пройдёт с 24 по 29 апреля в Казани, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Рылов заявлен на дистанции 50, 100, 200 м на спине и 100 м вольным стилем.

Ранее FINA отстранила Рылова на девять месяцев за то, что он принял участие в митинге-концерте в «Лужниках». Мероприятие было приурочено к годовщине присоединения Крыма к России. Рылов на спортивном костюме разместил букву Z, символизирующую поддержку российской военной спецоперации.

Чемпионат России по плаванию пройдёт в Казани с 24 по 29 апреля. На дорожки бассейна выйдут сильнейшие пловцы со всей страны. Заявлено более 600 спортсменов.

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