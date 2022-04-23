Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию в Казани

Двукратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию, который пройдёт с 24 по 29 апреля в Казани, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Рылов заявлен на дистанции 50, 100, 200 м на спине и 100 м вольным стилем.

Ранее FINA отстранила Рылова на девять месяцев за то, что он принял участие в митинге-концерте в «Лужниках». Мероприятие было приурочено к годовщине присоединения Крыма к России. Рылов на спортивном костюме разместил букву Z, символизирующую поддержку российской военной спецоперации.

Чемпионат России по плаванию пройдёт в Казани с 24 по 29 апреля. На дорожки бассейна выйдут сильнейшие пловцы со всей страны. Заявлено более 600 спортсменов.