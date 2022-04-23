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Завершились первые матчи четвертьфинала мужской гандбольной Суперлиги

Завершились первые матчи четвертьфинала мужской гандбольной Суперлиги
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Завершились первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Во всех встречах победы одержали гости.

«Чеховские медведи» обыграли «Акбузат» со счётом 38:29, «Университет Лесгафта-Нева» нанёс поражение команде «Донские казаки – ЮФУ» — 33:21, ЦСКА взял верх над астраханским «Динамо» — 30:23, «Пермские медведи» оказались сильнее «СГАУ-Саратов» — 28:26.

Ответный матч в паре ЦСКА – «Динамо» пройдёт 29 апреля, остальные четвертьфиналы запланированы на 30 апреля.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины
Четвертьфинал

«Акбузат» (Уфа) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 29:38 (16:19).

«Донские казаки – ЮФУ» (Ростов-на-Дону) – «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – 21:33 (11:17).

«Динамо» (Астрахань) — ЦСКА (Москва) – 23:30 (10:14).

«СГАУ-Саратов» — «Пермские медведи» — 26:28 (13:15).

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