Завершились первые матчи четвертьфинала мужской гандбольной Суперлиги

Завершились первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Во всех встречах победы одержали гости.
«Чеховские медведи» обыграли «Акбузат» со счётом 38:29, «Университет Лесгафта-Нева» нанёс поражение команде «Донские казаки – ЮФУ» — 33:21, ЦСКА взял верх над астраханским «Динамо» — 30:23, «Пермские медведи» оказались сильнее «СГАУ-Саратов» — 28:26.
Ответный матч в паре ЦСКА – «Динамо» пройдёт 29 апреля, остальные четвертьфиналы запланированы на 30 апреля.
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины
Четвертьфинал
«Акбузат» (Уфа) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 29:38 (16:19).
«Донские казаки – ЮФУ» (Ростов-на-Дону) – «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – 21:33 (11:17).
«Динамо» (Астрахань) — ЦСКА (Москва) – 23:30 (10:14).
«СГАУ-Саратов» — «Пермские медведи» — 26:28 (13:15).
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