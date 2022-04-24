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В России стал недоступен крупнейший в мире сайт о шахматах Chess.com

В России стал недоступен крупнейший в мире сайт о шахматах Chess.com
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По требованию Генпрокуратуры от 23 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых материалов две ссылки на американский сайт Chess.com, один из самых популярных интернет-ресурсов для шахматистов.

По ссылкам были русскоязычные статьи о военной спецоперации России на Украине, но из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Платформа Chess.com объединяет в себе соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и почти все мировые звёзды шахмат. Русскоязычным отделом издания руководит российская шахматистка, гроссмейстер, двенадцатая чемпионка мира Александра Костенюк.

Отметим, что 17 апреля российский гроссмейстер Сергей Карякин призывал заблокировать Chess.com.

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