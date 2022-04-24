Сергей Карякин заявил, что Chess.com не станет потерей для русскоязычных пользователей

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение Роскомнадзора добавить в реестр запрещённых материалов две ссылки на американский сайт Chess.com, один из самых популярных интернет-ресурсов для шахматистов. Из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью.
«Итак, после многочисленных жалоб на политику сайта, Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал chess.com на территории России!
Главный вопрос – действительно ли это большая потеря для русскоязычных пользователей? На мой взгляд – нет.
Большинство спокойно перейдёт на lichess и другие платформы. Если же вам кровь из носа нужен chess.com, всегда есть VPN.
На месте администрации сайта я бы извинился за свою неспортивную политику и вернул российские флаги обратно.
В очередной раз мы стали свидетелями как из-за собственного русофобства западные площадки теряют российскую аудиторию!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
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