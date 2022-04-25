Сёстры Аверины показали фото с Алексеем Немовым

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Аверины изображены вместе с четырёхкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале сестёр Авериных.

Алексей Немов — четырёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2000), серебряный призёр Олимпийских игр (1996, 2000), бронзовый призёр Олимпийских игр (1996, 2000), чемпион мира (1994, 1995, 1996, 1999), серебряный призёр чемпионата мира (1996, 1999, 2003), бронзовый призер чемпионата мира (2003), чемпион Европы (2003).

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