Определились участники «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги
Поделиться
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала полный список участников «Финала шести» мужской Суперлиги, который пройдёт с 5 по 10 мая в Казани.
Напомним, согласно регламенту команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате, вышли в «Финал шести» напрямую. Это казанский «Зенит», выигравший 25 из 26 матчей предварительного этапа, и новосибирский «Локомотив», одержавший 23 победы.
Остальные же участники определись по итогам квалификационного раунда: это «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Белогорье» (Белгород), «Динамо» (Москва) и АСК (Нижний Новгород), вчера в ответном матче переигравший «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 25:21, 25:19, 25:16 (2-0 в серии).
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
20:48
-
20:36
-
18:21
-
17:53
-
17:27
-
16:23
-
10:07
-
00:26
- 24 апреля 2022
-
16:25
-
15:22
-
14:46
-
13:37
-
09:38
-
00:18
- 23 апреля 2022
-
23:00
-
21:40
-
19:30
-
19:09
-
18:47
-
17:13
-
14:17
-
00:31
- 22 апреля 2022
-
21:06
-
19:44
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
17:58
-
17:44
-
17:32
-
15:36
-
15:02
Партнерский контент