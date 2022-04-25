Определились участники «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала полный список участников «Финала шести» мужской Суперлиги, который пройдёт с 5 по 10 мая в Казани.

Напомним, согласно регламенту команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате, вышли в «Финал шести» напрямую. Это казанский «Зенит», выигравший 25 из 26 матчей предварительного этапа, и новосибирский «Локомотив», одержавший 23 победы.

Остальные же участники определись по итогам квалификационного раунда: это «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Белогорье» (Белгород), «Динамо» (Москва) и АСК (Нижний Новгород), вчера в ответном матче переигравший «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 25:21, 25:19, 25:16 (2-0 в серии).