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Определились участники «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги

Определились участники «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала полный список участников «Финала шести» мужской Суперлиги, который пройдёт с 5 по 10 мая в Казани.

Напомним, согласно регламенту команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате, вышли в «Финал шести» напрямую. Это казанский «Зенит», выигравший 25 из 26 матчей предварительного этапа, и новосибирский «Локомотив», одержавший 23 победы.

Остальные же участники определись по итогам квалификационного раунда: это «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Белогорье» (Белгород), «Динамо» (Москва) и АСК (Нижний Новгород), вчера в ответном матче переигравший «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 25:21, 25:19, 25:16 (2-0 в серии).

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