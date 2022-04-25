Гребенников: думал, что русские обыграют нас 3:0 в финале ОИ

Золотой медалист Олимпиады в Токио (Япония), двукратный победитель мировой лиги французский волейболист Женя Гребенников, в 2021 году перебравшийся в Россию и теперь выступающий за питерский «Зенит», поделился воспоминаниями об олимпийском финале.
«Не думаю, что отцу (советскому игроку и тренеру Борису Гребенникову. – Прим. «Чемпионата») было сложно выбрать, за кого болеть. Он, мне кажется, болел за своего сына, а не за сборную России. То есть, конечно, он всегда болеет за Россию, но когда играю я — 100% за меня. Рад, что был финал Франции с Россией. Красивый матч.
Мы кое-как прошли группу. Видели, что русские в хорошей форме. После двух-трёх дней в Токио не ожидали, что дойдём до финала. Думали, нас там обыграют 3:0, поэтому пошли на игру без стресса. Пробовали делать, что могли, и получилось. Когда вели 2:0, всё изменилось, но мы терпели и ждали. Потом они вернулись в матч — 2:2 по партиям. Тай-брейк уже кое-как играли», – сказал Гребенников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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